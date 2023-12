ExpressVPN passt die IP-Adresse Ihres Fire Sticks umgehend an das Land an, das Sie ausgewählt haben, sichert Ihre Verbindung und ermöglicht Ihnen mehr Privatsphäre für Ihr Streaming.

Wenn Sie ein VPN verwenden, können Sie außerdem die inhaltsbezogene Drosselung durch Ihren Internetanbieter umgehen. Streamen Sie in 4K HD mit dem schnellsten VPN für Fire Stick – dank unserer globalen Hochgeschwindigkeitsserver an 105 Standorten erhalten Sie die Inhalte, die Sie lieben, und die Geschwindigkeit, die Sie benötigen. Sie können sogar zwischen verschiedenen Optionen für die Streaming-Protokolle wie Lightway, UDP und TCP, sowie OpenVPN wählen – oder einfach die App wählen lassen, was sich für Sie am besten eignet.

Wenn Sie Inhalte aus einem bestimmten Land streamen möchten, stellen Sie sicher, dass die Ländereinstellungen Ihres Fire-Geräts mit dem entsprechenden VPN-Serverstandort übereinstimmen.