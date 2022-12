Das nächste Six Nations Turnier wird am 4. Februar 2023 beginnen. Schauen Sie rechtzeitig auf dieser Seite vorbei, um die neuesten Infos zu den Paarungen zu erhalten und zu erfahren, wie Sie die Rugby Six Nations 2023 live streamen können.

Im Free-TV übertragen die BBC und itv das Turnier 2023 kostenlos, allerdings mit englischem Kommentar. In Deutschland ist die Rugby Six Nations über DAZN zu sehen.

Verfolgen Sie den Rugby Six Nations 2023 Live-Stream auf BBC und ITV

Preis: Kostenlos

Sender: BBC und ITV

BBC und ITV halten in Großbritannien die Übertragungsrechte für die Six Nations. Das Beste daran? Sie können das Spektakel kostenlos schauen!

So genießen Sie die Rugby Six Nations 2023 auf BBC und ITV:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Großbritannien. Registrieren Sie sich für BBC iPlayer und ITV. Möglicherweise müssen Sie eine gültige Postleitzahl aus Großbritannien eingeben (z. B. WC1X 0AA). Schauen Sie sich die Spiele kostenlos an.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie BBC iPlayer und ITV mit ExpressVPN streamen.

Verfolgen Sie die Rugby Six Nations 2023 Live-Übertragung auf DAZN

Preis: Unterschiedlich

Sie können auf DAZN Kanada oder Deutschland die Spiele der Six Nations 2023 live mitverfolgen, denn DAZN Kanada und DAZN Deutschland übertragen alle Spiele der Six Nations. Es gibt einen kostenlosen 30-tägigen Testzeitraum.

So schauen Sie Rugby Six Nations auf DAZN:

Hinweis: Möglicherweise benötigen Sie eine kanadische oder deutsche Kredit-/Debitkarte und eine entsprechende Postleitzahl, um sich für die gewählte DAZN-Region zu registrieren. Haben Sie keine entsprechende Kredit- oder Debitkarte, registrieren Sie sich stattdessen über PayPal.

Streamen Sie die Rugby Six Nations 2023 live auf Peacock TV

Preis: ab 5 USD/Monat

NBC hält die Übertragungsrechte für die Six Nations Championship in den USA. Das Ereignis wird auf Peacock TV, dem Streaming-Dienst von NBC, übertragen. Sie haben die Möglichkeit, einen siebentägigen kostenlosen Testzeitraum in Anspruch zu nehmen.

So schauen Sie die Spiele:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in den USA. Gehen Sie auf Peacock TV und registrieren Sie sich (ab 5 USD/Monat). Möglicherweise benötigen Sie hierfür eine gültige US-Postleitzahl (z. B. 08012 oder 60061). Viel Spaß beim Schauen!

Hinweis: Sie benötigen eine US-Kredit- oder -Debitkarte für die Registrierung bei Peacock TV.

Schauen Sie die Höhepunkte der Guinness Six Nations 2023 auf YouTube

Verfolgen Sie die neuesten Highlights und mehr auf dem Guinness Six Nations YouTube-Kanal.

So sehen Sie sich die Highlights der Six Nations an:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort, an dem YouTube verfügbar ist. Gehen Sie auf den Guinness Six Nations YouTube-Kanal. Genießen Sie die Highlights.

Rugby Six Nations 2023 Spielplan

Datum und Zeit (MEZ) Spiel Runde 1 4. Februar 2023, 15:15 Uhr Wales vs. Irland 4. Februar 2023, 17:45 Uhr England vs. Schottland 5. Februar 2023, 16:00 Uhr Italien vs. Frankreich Runde 2 11. Februar 2023, 15:15 Uhr Irland vs. Frankreich 11. Februar 2023, 17:45 Uhr Schottland vs. Wales 12. Februar 2023, 16:00 Uhr England vs. Italien Runde 3 25. Februar 2023, 15:15 Uhr Italien vs. Irland 25. Februar 2023, 17:45 Uhr Wales vs. England 26. Februar 2023, 16:00 Uhr Frankreich vs. Schottland Runde 4 11. März 2023, 15:15 Uhr Italien vs. Wales 11. März, 2023, 17:45 Uhr England vs. Frankreich 12. März, 2023, 16:00 Uhr Schottland vs. Irland Runde 5 18. März 2023, 13:30 Uhr Schottland vs. Italien 18. März 2023, 15:45 Uhr Frankreich vs. Wales 18. März 2023, 18:00 Uhr Irland vs. England