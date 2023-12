Die Saison 2023/24 der FIH Pro League beginnt am Mittwoch, den 6. Dezember. Neun Länder – Argentinien, Australien, Belgien, Deutschland, Großbritannien, Indien, Irland, Spanien und die Niederlande – treten auf dem Spielfeld an, um die Pro League Trophy zu gewinnen. Holen sich die Niederlande zum dritten Mal in Folge den Titel oder trägt ein anderes Team den Sieg davon? Feldhockey-Fans können die Spiele der FIH Pro League auf TNT Sport oder Ziggo verfolgen.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie die FIH Pro League 2023/24 mit ExpressVPN schauen können.

Wie Sie die FIH Pro League 2023/24 schauen

In wenigen Schritten können Sie mit einem VPN die Spiele der FIH Pro League sicher und geschützt livestreamen:

Holen Sie sich ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort, der zu dem Sender passt, den Sie sehen möchten. Britische Eishockey-Fans können sich zum Beispiel mit einem Server im Vereinigten Königreich verbinden, um Spiele zu sehen, die von TNT Sports übertragen werden. Überprüfen Sie den Zeitplan des Senders, den Sie sehen möchten, und entdecken Sie das gewünschte Spiel. Genießen Sie das Streaming!

Kann ich ein VPN verwenden, um die FIH Pro League von einem anderen Land aus zu schauen?

Einige Benutzer sehen sich die FIH Pro League an, indem sie sich mit einem VPN-Server in einem anderen Land als ihrem eigenen verbinden. Das kann allerdings gegen das Urheberrecht oder die Nutzungsbedingungen des Streaming-Dienstes verstoßen. ExpressVPN ist ein Tool zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit und die Nutzung zur Umgehung von Urheberrechten verstößt gegen unsere Nutzungsbedingungen. Wir können nicht sehen oder kontrollieren, was Sie tun, während Sie mit unserem VPN verbunden sind. Sie sind also selbst dafür verantwortlich, dass Ihre Nutzung mit allen relevanten Bedingungen und Gesetzen einhergeht.

Das beste VPN für die FIH Pro League

ExpressVPN ist das beste VPN für das sichere Streaming von Spielen der FIH Pro League. Mit 10-Gbit/s-Servern der nächsten Generation an Standorten auf der ganzen Welt können Sie den vollen Datenschutz eines VPNs genießen, ohne auch nur eine Sekunde der Action zu verpassen. ExpressVPN hat benutzerfreundliche Apps für Windows, Mac, Android und iOS, ganz zu schweigen von einer Reihe von Optionen fürs Streaming auf Ihrem Großbildfernseher. Sollten Sie Hilfe benötigen, bietet ExpressVPN rund um die Uhr Live-Chat-Support und eine risikofreie 30-Tage Geld-zurück Garantie!

Wo Sie die FIH Pro League in Ihrem Land schauen können

Schauen Sie die FIH Pro League im Vereinigten Königreich

TNT Sports

Preis: ab 30 £/Monat

Leben Sie im Vereinigten Königreich? TNT Sports (ehemals BT Sport) ist Ihre beste Wahl, wenn Sie Livestreams der FIH Pro League sehen möchten, und ist als Add-on zu Sky Sports verfügbar. Einwohner Großbritanniens müssen außerdem eine gültige Postleitzahl und eine gültige Kredit- oder Debitkarte für das Vereinigte Königreich/Irland angeben.

Schauen Sie die FIH Pro League in Europa

Ziggo

Preis: 15 €/Monat

Land: Niederlande

Niederländische Fans können Livestreams der FIH Pro League mit dem Total-Paket von Ziggo Sports schauen, wodurch sie Zugriff auf die Formel 1, Tennis, Fußball und mehr haben.

Wann beginnt die FIH Pro League 2023/24?

Die FIH Pro League 2023/24 beginnt offiziell am Mittwoch, den 6. Dezember, wenn Argentinien und Großbritannien in Santiago del Estero, Argentinien, aufeinandertreffen. Die Spiele finden bis zum 30. Juni 2024 statt.

Zeitplan zur FIH Pro League 2023/24

Sie finden den kompletten Zeitplan der FIH Pro League auf der offiziellen Website der FIH.

– Indem Sie auf Ihrem Computer streamen und diesen über ein HDMI-Kabel an Ihren Fernseher anschließen

– Durch Spiegeln oder drahtloses Übertragen von Ihrem Computer oder Mobilgerät auf Ihren Fernseher

– Indem Sie sich mit einem ExpressVPN-fähigen Router verbinden, der eine unbegrenzte Anzahl von Geräten zulässt und die gleichzeitige Verbindung zu verschiedenen Serverstandorten vereinfacht

– Mit MediaStreamer, der Lösung von ExpressVPN für Geräte, auf denen kein VPN installiert werden kann, wie Apple TV oder Spielkonsolen. MediaStreamer muss nur einmal eingerichtet werden, wenngleich er nicht die vollen Sicherheitsvorteile eines VPNs bietet. (Beachten Sie, dass Sie das Beste von beidem erhalten, wenn Sie Ihr Apple TV oder Ihre Spielkonsole mit einem Router verbinden!) Für weitere Informationen über alle Möglichkeiten, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Großbildfernseher nutzen können, klicken Sie hier oder kontaktieren Sie einen der rund um die Uhr verfügbaren Supportmitarbeiter für eine schrittweise Anleitung. Ich bin mit dem VPN verbunden, aber meine Internetgeschwindigkeit ist langsam! Wenn Ihre Internetgeschwindigkeit langsam ist oder Ihr Streaming zu stocken scheint, gibt es dafür einige mögliche Gründe: – Die Entfernung des gewählten VPN-Serverstandorts zu Ihrem physischen Standort

– Die Art Ihrer Verbindung (kabelgebundene Verbindungen sind zuverlässiger als drahtlose Verbindungen)

– Eine suboptimale Verbindungsfähigkeit zwischen dem VPN und Ihrem Internetanbieter

– Eine langsame Geschwindigkeit der Internetverbindung an Ihrem Standort

– Die Art Ihres Geräts und dessen Prozessorleistung Versuchen Sie es zur Fehlerbehebung mit den folgenden Schritten: – Laden Sie die aktuelle Version von ExpressVPN herunter

– Verbinden Sie sich mit einem anderen VPN-Serverstandort

– Wechseln Sie das VPN-Protokoll Haben Sie alle oben genannten Maßnahmen ausprobiert und immer noch Probleme mit der Streaming-Geschwindigkeit, wenden Sie sich bitte an das ExpressVPN-Supportteam, das Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht. Ich habe mich mit dem vorgeschlagenen VPN-Server verbunden, kann mich aber nicht beim Streaming-Dienst anmelden! Keine Sorge! Die Serverauslastung ändert sich schnell (vor allem, wenn viele Menschen bestimmte Ereignisse verfolgen möchten), aber genau deshalb verfügt ExpressVPN über Hochgeschwindigkeitsserver auf der ganzen Welt. Wenn Sie beispielsweise auf eine Website in den USA oder in Deutschland zugreifen möchten, dann verbinden Sie sich einfach mit einem anderen Serverstandort in diesen Ländern. Wenn Sie versuchen, sich mit einem Land zu verbinden, in dem es nur einen Serverstandort gibt, sollten Sie als erstes Ihre Standorteinstellungen überprüfen. Wenn Sie ein mobiles Gerät verwenden, trennen Sie die Verbindung zum VPN, schalten Sie die Standortdienste aus und verbinden Sie sich dann erneut mit dem VPN. Auf Windows- und auf Mac-Computern können Sie die Standortdienste im Einstellungsmenü Datenschutz & Sicherheit deaktivieren. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie jederzeit mit einem Mitglied unseres Supportteams sprechen, das rund um die Uhr per Live-Chat erreichbar ist. Welche anderen Streaming-Dienste kann ich mit ExpressVPN sehen? ExpressVPN läuft problemlos mit allen beliebten Streaming-Apps weltweit. Wenn Sie mit einem VPN streamen, können Sie sicher sein, dass Sie sicher und in HD-Qualität mit unbegrenzter Bandbreite streamen, ohne dass Ihr Internetanbieter die Geschwindigkeit drosselt (was manchmal zu einer Verlangsamung führt). Wenn Sie Ihr Lieblingsteam von überall aus verfolgen möchten – sogar auf Reisen oder in ungesicherten Netzwerken wie öffentlichem WLAN – bietet ExpressVPN eine großartige Möglichkeit zur Verbesserung Ihres E-Sport-Streaming-Erlebnisses.