2. Verschlüsseln Sie Ihr Smartphone

In London konnten in den vergangenen Jahren "epidemieartige" Ausmaße an Smartphonediebstählen beobachtet werden. Sie können die Wirksamkeit eines Diebstahls von Mobiltelefonen mindern, indem Sie Ihr Smartphone verschlüsseln. Haben Sie ein Gerät mit iOS 10 oder höher, ist die Aktivierung einer Verschlüsselung so simpel wie die Einrichtung eines Zugangscodes. Die Verschlüsselung auf einem Android-Gerät ist etwas komplizierter, jedoch dennoch empfehlenswert.