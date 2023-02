Streamen Sie Wimbledon 2023 live auf Zattoo

Preis: Kostenlos

Sender: BBC

BBC besitzt die Übertragungsrechte für Wimbledon 2023 in Großbritannien. Zattoo Schweiz ist eine tolle Alternative, um sämtliche Sender von BBC und ITV live und kostenlos zu verfolgen. So geht’s:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in der Schweiz. Registrieren Sie sich bei Zattoo. Viel Spaß beim Schauen!

Sie möchten auf einem Großbildschirm streamen? Entdecken Sie alle Möglichkeiten, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Fernseher nutzen können.

Schauen Sie die Spiele von Wimbledon 2023 live auf Channel 9

Preis: Kostenlos

Sender: Channel 9

Channel 9 hält die Rechte für die frei empfangbare Übertragung von Wimbledon in Australien. So geht’s:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Australien. Registrieren Sie sich bei 9Now. Viel Spaß beim Schauen!

Streamen Sie die Wimbledon Championships 2023 live auf ESPN

Preis: ab 35 USD/Monat

Sender: ESPN und ESPN 2

ESPN hat die Übertragungsrechte für Wimbledon 2023 in den USA. Es stehen eine Reihe von kostenlosen Testversionen zur Verfügung. So geht’s:

Hinweis: Für ein Abonnement von fuboTV, Sling TV oder Hulu benötigen Sie möglicherweise eine US-amerikanische Rechnungsadresse.

So streamen Sie auf einem Großbildfernseher

Ich habe Probleme mit Tennis-Livestreams

Haben Sie Probleme damit, Tennis live zu schauen? Lassen Sie sich nicht von einer problematischen Verbindung ausbremsen. Kontaktieren Sie das ExpressVPN-Supportteam, wenn Sie Schwierigkeiten beim Tennis-Livestreaming haben.

Wann und wo findet Wimbledon 2023 statt?

Das Turnier beginnt am 3. Juli und endet am 16. Juli 2023 im All England Lawn Tennis and Croquet Club in London. In Kürze erscheint der Spielplan.

