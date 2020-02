4 Verschlüsseln Sie alles

Problem

Ein kostenloses, öffentliches Wi-Fi ist gefährlich. Es ist für Hacker unglaublich einfach, im selben Netzwerk Ihre persönlichen Daten zu lesen.

Lösung

Ein VPN verschlüsselt Ihre gesamte Internetverbindung, um Ihre gesamten Unterhaltungen sogar in unsicheren Netzwerken zu schützen.

Probieren Sie es aus

Beim nächsten Mal in einem Café oder an einem Flughafen schalten Sie Ihr VPN an, wenn Sie sich mit einem öffentlichen WLAN verbinden.

Mehr erfahren