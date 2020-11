Der beste anonyme VPN-Schutz im Internet

ExpressVPN nimmt Ihre Privatsphäre ernst.

Unsere Verpflichtung gegenüber Ihrer Privatsphäre bedeutet, dass wir niemals vertrauliche Informationen behalten und sowohl Aktivitätsprotokolle als auch Verbindungsprotokolle löschen. Unsere Systeme sind so gebaut, dass sie NICHT wissen, wie Kunden unsere Dienste nutzen. ExpressVPN kann keine Fragen wie “Welche Benutzer waren zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer bestimmten IP-Adresse verbunden?” oder “Welche Benutzer haben auf eine bestimmte Website zugegriffen?” beantworten, weil wir diese sensiblen Daten schlichtweg nie besitzen.

Andere VPN-Anbieter behaupten in ihren Datenschutzrichtlinien “keine Aufzeichnungen” zu führen, ohne ins Detail zu gehen. Haben diese Kenntnis darüber, ob es Kunden gelingt, ihre Apps erfolgreich zu nutzen? Können sie eine Begrenzung der gleichzeitigen Nutzung von mehr als fünf Geräten erzwingen?

Wenn ein Anbieter behauptet, “nichts zu wissen”, aber keine einfachen Fragen darüber beantwortet, was er konkret macht oder nicht weiß, dann scheint es vernünftig, seine Behauptungen über “keine Protokolle” in Frage zu stellen. Leider fehlt es den meisten Anbietern an Transparenz, wenn es darum geht, was für VPN-Nutzer am wichtigsten ist: Ihre Privatsphäre.