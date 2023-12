Die Welt des Sports hält immer wieder atemberaubende Momente bereit, und die Leichtathletik bildet dabei keine Ausnahme. Mit einem Schritt auf die Laufbahn, einem mächtigen Sprung in die Luft oder einem gezielten Wurf können Athleten Rekorde brechen und Geschichte schreiben. Bereit für sportliche Höchstleistungen und Nervenkitzel? Erfahren Sie alles, was Sie über den Leichtathletik-Livestream heute wissen sollten, und wie ein VPN Ihnen dabei helfen kann, keinen Moment zu verpassen.

Wie Sie den Leichtathletik-Livestream heute kostenlos online schauen

So können Sie den Leichtathletik-Livestream sicher und in nur wenigen einfachen Schritten streamen:

Abonnieren Sie ExpressVPN . Stellen Sie eine Verbindung zu einem Serverstandort her, der sich im Land des Senders befindet, den Sie sehen möchten, z. B. Deutschland für ARD und ZDF.

Schauen Sie im Programm des von Ihnen ausgewählten Senders nach. Streamen Sie los!

Wo Sie einen Leichtathletik-Livestream heute sehen können

Die Leichtathletik ist wohl eine der vielfältigsten Sportarten der Welt – und genauso verhält es sich mit Leichtathletik-Events: weltweit oder regional gibt es immer etwas zu sehen. Eine erste gute Anlaufstelle für einen Überblick ist der Leichtathletik-Kalender von Leichtathletik.de. Weiter unten aufgeführt finden Sie internationale Sender, die regelmäßig Leichtathletik-Livestreams übertragen.

In Deutschland liegen die Übertragungsrechte für Leichtathletik-Veranstaltungen in der Regel in den Händen von ARD und ZDF, die diese Events live im Fernsehen ausstrahlen. Dies betrifft insbesondere nationale Meisterschaften wie die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften sowie bedeutende internationale Wettbewerbe wie die Leichtathletik-WM und Olympische Spiele, bei denen deutsche Athleten an den Start gehen.

Je nach Region des Leichtathletik-Events kommen diese regionalen deutschen Sender mit ihren jeweiligen Online-Angeboten in Betracht:

Bayerischer Rundfunk (BR): Der BR ist der öffentlich-rechtliche Sender für den Freistaat Bayern und überträgt bayerische Leichtathletik-Events. Westdeutscher Rundfunk (WDR) für Nordrhein-Westfalen. Norddeutscher Rundfunk (NDR): Der NDR deckt die norddeutschen Bundesländer ab. Südwestrundfunk (SWR): Der SWR ist für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zuständig. Hessischer Rundfunk (HR): Der HR ist für Hessen verantwortlich. Mitteldeutscher Rundfunk (MDR): Der MDR deckt die neuen Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ab und überträgt Leichtathletikwettbewerbe in dieser Region. Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb): Der rbb ist der Sender für die Hauptstadtregion Berlin und das Land Brandenburg und überträgt Leichtathletikveranstaltungen aus dieser Gegend, beispielsweise den Berlin-Marathon. Süddeutsche Rundschau (SRF): Der SRF ist der Sender für das Saarland.

Wo Sie 2023 einen Leichtathletik-Livestream in Ihrem Land sehen können

Für eine Übertragung mit deutschem Kommentar sind ARD und ZDF Ihre Wahl. Für englischsprachige Übertragungen gehören NBC, BBC iPlayer und SBS zu den namhaften Diensten, die den Leichtathletik-Livestream heute übertragen werden.

Schauen Sie den Leichtathletik-Livestream heute in Deutschland

ARD/ZDF

Preis: Kostenlos

ARD und ZDF berichten live und kostenlos in deutscher Sprache über Leichtathletik-Events. Sehen Sie sich Turniere auf sportschau.de und zdf.de an (prüfen Sie im Voraus die Sendezeiten).

Hinweis: Vergessen Sie bitte auch nicht, bei den oben aufgeführten regionalen Sendern nachzuschauen.

Schauen Sie ARD und ZDF mit einem VPN

Schauen Sie den Leichtathletik-Livestream im Vereinigten Königreich

BBC iPlayer

Preis: Kostenlos

Sender: BBC

Die BBC bietet umfassende Berichterstattung über Leichtathletik-Events und überträgt sie auf ihren Fernsehsendern. Die britische Sendeanstalt bietet auch Leichtathletik-Livestreams an, welche Sie über den BBC iPlayer und die mobile App verfolgen können. Beachten Sie, dass Sie möglicherweise eine britische Postleitzahl benötigen (z. B. KT6 4EU, NW5 2HR), um Ihre Lieblingsveranstaltungen streamen zu können!

Wie Sie mit BBC iPlayer streamen

Eurosport

Preis: Unterschiedliche Tarife

Sender: Eurosport 1 und Eurosport 2

Eurosport überträgt regelmäßig Leichtathletik-Livestreams in bestimmten Regionen. Sehen Sie einfach im offiziellen Programm des Senders nach. Sie können Eurosport auf verschiedenen Geräten sehen, z. B. auf Ihrem Fernseher, Computer, Smartphone und Tablet, die alle von ExpressVPN unterstützt werden. Eurosport bietet auch eine kostenlose siebentägige Testversion.

Schauen Sie den Leichtathletik-Livestream in den USA

NBC Sports

NBC Sports ist ein wichtiger Sender für Leichtathletik-Fans in den USA. Der Sender bietet Live-Übertragungen und Streaming über seine Plattform „NBC Sports Gold“ an. Sie können NBC über verschiedene Streaming-Dienste sehen, darunter YouTube TV (ab 73 USD/Monat), Fubo (75 USD/Monat) und DirecTV Stream (75 USD/Monat); alle drei Dienste bieten kostenlose Testversionen an. Das Beste an YouTube TV ist vielleicht, dass Sie über Google Play bezahlen können und keine US-Kreditkarte benötigen!

Sie können NBC auch auf Hulu+Live TV oder Sling TV streamen, allerdings bietet keiner der Dienste eine kostenlose Probeversion an.

ESPN+

Preis: 11 USD/Monat

ESPN bietet Live-Berichterstattung über Leichtathletik-Veranstaltungen und ermöglicht das Streaming über seine Plattformen, darunter ESPN+.

Peacock

Preis: 5 USD/Monat

Mit Peacock Premium können Sie die Diamond-League-Events live erleben. Dieser Dienst kostet lediglich 5 USD/Monat und beinhaltet ein breites Spektrum an weiteren Live-Sportveranstaltungen, darunter PGA-Tour-Events und die Live-Übertragung des NFL Sunday Night Football.

Wie Sie auf einem Großbildschirm streamen

Schauen Sie den Leichtathletik-Livestream in Australien

SBS On Demand

Preis: Kostenlos

Über den Streaming-Dienst SBS On Demand können Sie sich die Action, Wiederholungen und Highlights eines breiten Leichtathletik-Angebots ansehen, darunter die World Cross Country Championships und die World Indoor Championships. SBS setzt sich außerdem für eine barrierefreie Sportberichterstattung für Menschen mit Behinderungen ein, einschließlich der Bereitstellung von Audiobeschreibungen für blinde und sehbehinderte Zuschauer.

Wie Sie SBS streamen

Schauen Sie den Leichtathletik-Livestream in Kanada

CBC

Preis: Kostenlos

Land: Kanada

CBC zählt zu den prominentesten kanadischen TV-Sendern. Er ermöglicht Ihnen mit seinem Online-Streaming-Service CBC Gem den Zugriff auf eine breite Palette von Inhalten, darunter Nachrichten, Unterhaltung und populäre Sportarten wie die Leichtathletik-Weltmeisterschaft und Eishockey, die Sie jederzeit nach Belieben abrufen können. Prüfen Sie das Programm, um herauszufinden, wann Sie die Leichtathletik-Events live verfolgen können. Darüber hinaus bietet CBC Gem auch praktische Apps für Smartphones und Tablets, sodass Sie Ihre Lieblingsinhalte auch unterwegs genießen können.

Streamen Sie auf CBC

Schauen Sie den Leichtathletik-Livestream in Frankreich

France TV

Preis: Kostenlos

Der öffentlich-rechtliche Sender aus Frankreich überträgt unter anderem die französischen Leichtathletik-Meisterschaften, stellt darüber hinaus aber auch eine breite Palette an französischen und internationalen Filmen, Fernsehserien, Dokumentationen und Live-Sportveranstaltungen zur Verfügung. Für eine Registrierung müssen Sie möglicherweise eine französische Postleitzahl angeben, beispielsweise 75001, aber es fallen keine Kosten an, da der Service vollständig kostenlos ist.

Wie Sie France TV mit einem VPN streamen

ExpressVPN ist ein VPN-Dienst, der nicht für die Umgehung des Copyrights gedacht ist. Bitte lesen Sie für weitere Informationen die -Servicebedingungen von ExpressVPN sowie die Nutzungsbedingungen Ihres Inhaltsanbieters.