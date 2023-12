Die 24 besten Nationen Asiens werden um die Ehre des Kontinentalmeisters kämpfen, wenn ab dem 12. Januar 2024 die Fußball-Asienmeisterschaft ausgespielt wird. Die 18. Auflage des Wettbewerbs wird in Katar ausgetragen.

Wie Sie die Spiele des AFC Asian Cup 2024 im Livestream verfolgen

Sie können die Spiele des AFC Asien-Pokals sicher mit einem VPN streamen. Folgen Sie dafür diesen einfachen Schritten:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort im Land des Senders, den Sie schauen möchten. Australien-Fans können sich beispielsweise mit einem sicheren Server in Australien verbinden, um die kostenlosen Livestreams auf 10 play zu schauen. Sehen Sie im Programm des Senders nach, wann das gewünschte Spiel zu sehen ist . Einschalten und mitfiebern!

Kann ich ein VPN verwenden, um den AFC Asian Cup in einem anderen Land zu schauen?

Einige Nutzer sehen sich den AFC Asien-Pokal an, indem sie sich mit einem VPN-Server in einem anderen Land als ihrem eigenen verbinden, aber das kann gegen das Urheberrecht oder die Nutzungsbedingungen des Streamingdienstes verstoßen. ExpressVPN ist ein Datenschutz- und Sicherheitstool, und die Nutzung zur Umgehung von Urheberrechten verstößt gegen unsere Servicebedingungen. Wir können nicht sehen oder kontrollieren, was Sie tun, während Sie mit unserem VPN verbunden sind, daher sind Sie dafür verantwortlich, dass Ihre Nutzung mit allen relevanten Bedingungen und Gesetzen übereinstimmt.

Das beste VPN für die AFC-Asian-Cup-Livestreams

ExpressVPN ist das beste VPN zum sicheren Streamen des AFC Asian Cup 2024. Mit 10-Gbit/s-Servern an Standorten auf der ganzen Welt können Sie den vollen Schutz Ihrer Privatsphäre durch ein VPN genießen, ohne auch nur eine Sekunde des Geschehens zu verpassen. ExpressVPN hat einfach zu bedienende Apps für Windows, Mac, Android und iOS, und darüber hinaus eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie auf Ihrem Großbildfernseher streamen können. Wenn Sie zwischendurch einmal Unterstützung benötigen, bietet ExpressVPN Live-Chat-Support rund um die Uhr und eine unkomplizierte 30-Tage Geld-zurück-Garantie!

Wo Sie den AFC Asian-Pokal 2024 in Ihrem Land sehen können

Wo Sie den AFC Asian Cup in Australien sehen

10 play

Preis: Kostenlos

Australien-Fans können alle Pokalspiele der Socceroos live und kostenlos auf Network 10 schauen, das Sie auf 10 play kostenlos live streamen können.

Paramount Plus

Preis: 9 AUD/Monat oder 90 AUD/Jahr

Australische Fußballfans können alle Spiele des gesamten AFC Asian Cup 2024 live auf Paramount Plus schauen.

Wo Sie den AFC Asian Cup in den USA verfolgen können

Paramount Plus

Preis: ab 6 USD/Monat

Sender: CBS und CBS Sports Network

CBS hält die Übertragungsrechte für Asien-Fußballmeisterschaften 2024 in den USA. Jedes Spiel wird dort live über Paramount Plus gestreamt. Ausgewählte Spiele werden auf CBS und dem CBS Sports Network ausgestrahlt. Paramount Plus bietet eine siebentägige kostenlose Probephase.

Hinweis: Für die Registrierung bei Paramount Plus benötigen Sie eine US-Kreditkarte.

YouTube TV

Preis: ab 73 USD/Monat

Sender: CBS und CBS Sports Network

YouTube TV zeigt ausgewählte Spiele auf CBS und dem CBS Sports Network. YouTube TV bietet außerdem eine kostenlose Probephase, wenn Einwohner der USA nur ein bestimmtes Spiel schauen möchten.

Hinweis: Für die Registrierung bei YouTube TV benötigen Sie eine US-Kreditkarte. Wenn Sie keine haben, können Sie die Registrierung stattdessen über Google Pay durchführen.

Fubo

Preis: 75 USD/Monat

Sender: CBS und CBS Sports Network

Fußballfans in den USA können die Spiele des AF Asian Cup während der Meisterschaft mit Fubo live streamen. Der Dienst hat sowohl CBS als auch das CBS Sports Network im Programm.

Hinweis: Sie benötigen eine US-Kreditkarte, um sich bei Fubo zu registrieren.

DirecTV Stream

Preis: ab 95 USD/Monat

Sender: CBS und CBS Sports Network

Zuschauer aus den USA können die AFC Asien-Fußballmeisterschaft mit DirecTV Stream verfolgen, indem sie das „Ultimate“-Paket abonnieren, das CBS und das CBS Sports Network umfasst, wo die Spiele während der Meisterschaft übertragen werden. Wenn Sie nur ein bestimmtes Spiel schauen möchten, können Sie die fünftägige kostenlose Probephase nutzen.

Hinweis: Für die Registrierung bei DirecTV Stream benötigen Sie möglicherweise eine US-Kredit-/Debitkarte.

Wo Sie den AFC Asian Cup in Neuseeland sehen können

Sky Sport Now

Preis: 20 NZD/Woche, 40 NZD/Monat oder 400 NZD/Jahr

Sky Sport Now bietet Ihnen Live-Streaming und On-Demand-Zugang zu 12 Sky-Sport- und ESPN-Kanälen in Neuseeland – perfekt, um den AFC Asian Cup 2024 zu verfolgen. Der Sender bietet außerdem Wochen-, Monats- und Jahrespässe an, um Ihren Bedürfnissen beim Sportschauen gerecht zu werden. Außerdem gibt es einen siebentägigen kostenlosen Testzeitraum für die Monats- oder Jahrespässe, wenn Sie nur ausgewählte Spiele sehen möchten.

Hinweis: Sie benötigen eine neuseeländische Zahlungsmethode, um Sky Sports Now zu abonnieren. Verwenden Sie ansonsten PayPal.

Wann beginnt die Fußball-Asienmeisterschaft 2024?

Das erste Spiel des AFC Asian Cup 2024 wird am 12. Januar 2024 zwischen Katar und Libanon ausgetragen.

Welches Land ist der Gastgeber des AFC Asian Cup 2024?

Katar ist die Gastgebernation für den AFC Asian Cup 2024.

Welche Länder nehmen am AFC Asian Cup 2024 teil?

Insgesamt 24 Länder kämpfen um den Meistertitel:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Katar Australien Iran Japan Südkorea Saudi-Arabien China Usbekistan Vereinigte Arabische Emirate Indonesien Malaysia Thailand Tadschikistan Syrien Hong Kong Irak Jordanien Kirgisistan Libanon Indien Palästina Vietnam Bahrain Oman

Wie Sie auf Ihrem Großbildfernseher streamen

Spielplan des AFC Asian Cup 2024

Datum Spiel Ortszeit Austragungsort 12. Januar 2024 Katar vs. Libanon 19:00 Uhr Lusail Iconic Stadium, Lusail 13. Januar 2024 Australien vs. Indien 14:30 Uhr Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 13. Januar 2024 China vs. Tadschikistan 17:30 Uhr Abdullah-bin-Khalifa-Stadion, Doha 13. Januar 2024 Usbekistan vs. Syrien 20:30 Uhr Jassim-Bin-Hamad-Stadion, Al Rayyan 14. Januar 2024 Japan vs. Vietnam 14:30 Uhr Al-Thumama-Stadion, Doha 14. Januar 2024 Vereinigte Arabische Emirate vs. Hong Kong 15:30 Uhr Khalifa International Stadium, Al Rayyan 14. Januar 2024 Iran vs. Palästina 20:30 Uhr Education City Stadium, Al Rayyan 15. Januar 2024 Bahrain vs. Südkorea 14:30 Uhr Jassim-Bin-Hamad-Stadion, Al Rayyan 15. Januar 2024 Irak vs. Indonesien 17:30 Uhr Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 15. Januar 2024 Jordanien vs. Malaysia 20:30 Uhr Al-Janoub-Stadion, Al Wakrah 16. Januar 2024 Thailand vs. Kirgisistan 17:30 Uhr Abdullah-bin-Khalifa-Stadion, Doha 16. Januar 2024 Saudi-Arabien vs. Oman 20:30 Uhr Khalifa International Stadium, Al Rayyan 17. Januar 2024 Libanon vs. China 14:30 Uhr Al-Thumama-Stadion, Doha 17. Januar 2024 Tadschikistan vs. Katar 20:30 Uhr Al-Bayt-Stadion, Al Khor 18. Januar 2024 Syrien vs. Australien 14:30 Uhr Jassim-Bin-Hamad-Stadion, Al Rayyan 18. Januar 2024 Indien vs. Usbekistan 17:30 Uhr Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 18. Januar 2024 Palästina vs. Vereinigte Arabische Emirate 20:30 Uhr Al-Janoub-Stadion, Al Wakrah 19. Januar 2024 Irak vs. Japan 14:30 Uhr Education City Stadium, Al Rayyan 19. Januar 2024 Vietnam vs. Indonesien 17:30 Uhr Abdullah-bin-Khalifa-Stadion, Doha 19. Januar 2024 Hong Kong vs. Iran 20:30 Uhr Khalifa International Stadium, Al Rayyan 20. Januar 2024 Jordanien vs. Südkorea 14:30 Uhr Al-Thumama-Stadion, Doha 20. Januar 2024 Bahrain vs. Malaysia 17:30 Uhr Jassim-Bin-Hamad-Stadion, Al Rayyan 21. Januar 2024 Oman vs. Thailand 17:30 Uhr Abdullah-bin-Khalifa-Stadion, Doha 21. Januar 2024 Kirgisistan vs. Saudi-Arabien 20:30 Uhr Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 22. Januar 2024 Katar vs. China 18:00 Uhr Khalifa International Stadium, Al Rayyan 22. Januar 2024 Tadschikistan vs. Libanon 18:00 Uhr Jassim-Bin-Hamad-Stadion, Al Rayyan 23. Januar 2024 Australien vs. Usbekistan 14:30 Uhr Al-Janoub-Stadion, Al Wakrah 23. Januar 2024 Syrien vs. Indien 14:30 Uhr Al-Bayt-Stadion, Al Khor 23. Januar 2024 Iran vs. Vereinigte Arabische Emirate 18:00 Uhr Education City Stadium, Al Rayyan 23. Januar 2024 Hong Kong vs. Palästina 18:00 Uhr Abdullah-bin-Khalifa-Stadion, Doha 24. Januar 2024 Japan vs. Indonesien 14:30 Uhr Al-Thumama-Stadion, Doha 24. Januar 2024 Irak vs. Vietnam 14:30 Uhr Jassim-Bin-Hamad-Stadion, Al Rayyan 25. Januar 2024 Südkorea vs. Malaysia 14:30 Uhr Al-Janoub-Stadion, Al Wakrah 25. Januar 2024 Jordanien vs. Bahrain 14:30 Uhr Khalifa International Stadium, Al Rayyan 25. Januar 2024 Saudi-Arabien vs. Thailand 18:00 Uhr Education City Stadium, Al Rayyan 25. Januar 2024 Kirgisistan vs. Oman 18:00 Uhr Abdullah-bin-Khalifa-Stadion, Doha 28. Januar 2024 Sieger Gruppe B vs. Dritter Gruppe A/C/D 14:30 Uhr Jassim-Bin-Hamad-Stadion, Al Rayyan 28. Januar 2024 Zweiter Gruppe A vs. Zweiter Gruppe C 19:00 Uhr Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 29. Januar 2024 Sieger Gruppe D vs. Dritter Gruppe B/E/F 14:30 Uhr Khalifa International Stadium, Al Rayyan 29. Januar 2024 Sieger Gruppe A vs. Dritter Gruppe C/D/E 19:00 Uhr Al-Bayt-Stadion, Al Khor 30. Januar 2024 Zweiter Gruppe B vs. Zweiter Gruppe F 14:30 Uhr Al-Janoub-Stadion, Al Wakrah 30. Januar 2024 Sieger Gruppe F vs. Zweiter Gruppe E 19:00 Uhr Education City Stadium, Al Rayyan 31. Januar 2024 Sieger Gruppe E vs. Zweiter Gruppe D 14:30 Uhr Al-Thumama-Stadion, Doha 31. Januar 2024 Sieger Gruppe C vs. Dritter Gruppe A/B/F 19:00 Uhr Abdullah-bin-Khalifa-Stadion, Doha 2. Februar 2024 Sieger Spiel 38 vs. Sieger Spiel 39 14:30 Uhr Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 2. Februar 2024 Sieger Spiel 37 vs. Sieger Spiel 42 18:30 Uhr Al-Janoub-Stadion, Al Wakrah 3. Februar 2024 Sieger Spiel 44 vs. Sieger Spiel 43 14:30 Uhr Education City Stadium, Al Rayyan 3. Februar 2024 Sieger Spiel 40 vs. Sieger Spiel 41 18:30 Uhr Al Bayt Stadium, Al Khor 6. Februar 2024 Sieger Spiel 45 vs. Sieger Spiel 46 18:00 Uhr Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan 7. Februar 2024 Sieger Spiel 47 vs. Sieger Spiel 48 18:00 Uhr Al-Thumama-Stadion, Doha 10. Februar 2024 Finale: Sieger Spiel 49 vs. Sieger Spiel 50 18:00 Uhr Lusail Iconic Stadium, Lusail

FAQ zu den Livestreams des AFC Asian Cup Auf welchem Fernsehsender wird der AFC Asian Cup übertragen? Die vollständige Senderliste für Ihr Land oder Gebiet finden Sie oben. Welche Apps kann ich verwenden, um den AFC Asien-Pokal online zu sehen? 10play (Australien), Paramount+ (Australien/USA), Fubo (USA), DirecTV Stream (USA), YouTube TV (USA), Sky Sports Now (Neuseeland). Kann ich den AFC Asian Cup live und kostenlos verfolgen? Australische Fußballfans können ausgewählte Spiele des AFC Asian Cup 2024 kostenlos auf 10play live streamen. Alle Details dazu finden Sie oben. Wo kann ich die Spiele des AFC Asien-Pokals in Australien online sehen? 10play zeigt ausgewählte Spiele des AFC Asien-Pokals 2024 für Zuschauer in Australien. Wo kann ich die Live-Ergebnisse der AFC Fußballmeisterschaft sehen? Besuchen Sie die offizielle Website des AFC Asian Cup, um die Live-Ergebnisse zu sehen. Kann ich die Spiele des AFC Asien-Pokals auf YouTube schauen? Nein, die Spiele des AFC Asian Cup 2024 sind nicht als Livestream auf YouTube verfügbar. Kann ich den AFC Asian Cup auf meinem Computer streamen? Auf jeden Fall. Wenn Sie über einen Browser auf den Streamingdienst zugreifen, sollten Sie auch die Browsererweiterung von ExpressVPN für Chrome, Firefox oder Edge installieren. Die Erweiterung verfügt über einige Funktionen, die häufige Streamingprobleme ausgleichen können. Kann ich den AFC Asian Cup auf meinem Smartphone oder Tablet streamen? Ja. ExpressVPN bietet Apps für alle gängigen Mobilgeräte, einschließlich iOS und Android. Wie kann ich den AFC Asian Cup mit einem VPN auf meinen Fernseher streamen? Kurz gesagt gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit ExpressVPN Sport auf Ihrem Fernseher streamen können: – mit der nativen App für einen Smart-TV oder ein Streaminggerät

– indem Sie auf Ihrem Computer streamen und diesen mit einem HDMI-Kabel an Ihren Fernseher anschließen

– durch kabelloses Mirroring oder Casting von Ihrem Computer oder Mobilgerät auf Ihren Fernseher oder Ihr Streaminggerät

– über die Verbindung mit einem ExpressVPN-fähigen Router, der eine unbegrenzte Anzahl von Geräten zulässt und es super einfach macht, sich gleichzeitig mit verschiedenen Serverstandorten zu verbinden

– mit MediaStreamer, der Lösung von ExpressVPN für Geräte, auf denen kein VPN installiert werden kann, zum Beispiel Apple TV oder Spielkonsolen. MediaStreamer muss nur einmal eingerichtet werden, bietet aber nicht die vollen Sicherheitsvorteile eines VPNs. (Beachten Sie, dass Sie das Beste von beidem erhalten können, wenn Sie Ihr Apple TV oder Ihre Spielekonsole mit einem Router verbinden). Für weitere Informationen über alle Möglichkeiten, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Großbildfernseher nutzen können, klicken Sie hier, oder kontaktieren Sie für eine schrittweise Anleitung einen unserer rund um die Uhr verfügbaren Supportmitarbeiter. Ich bin mit dem VPN verbunden, aber meine Internetgeschwindigkeit ist langsam! Wenn Ihre Internetgeschwindigkeit langsam ist oder Ihr Streaming zu stocken scheint, gibt es einige mögliche Gründe: – die Entfernung des von Ihnen gewählten VPN-Servers zu Ihrem physischen Standort

– die Art Ihrer Verbindung (kabelgebundene Verbindungen sind zuverlässiger als drahtlose)

– eine suboptimale Verbindungsfähigkeit zwischen dem VPN und Ihrem Internetanbieter

– eine geringe Geschwindigkeit der Internetverbindung an Ihrem Standort

– Ihr Gerätetyp und seine Verarbeitungsleistung Führen Sie zur Fehlerbehebung alle folgenden Schritte aus: – Laden Sie die neueste Version von ExpressVPN herunter.

– Verbinden Sie sich mit einem anderen VPN-Serverstandort.

– Wechseln Sie auf ein anderes VPN-Protokoll. Wenn Sie alle oben genannten Schritte ausprobiert haben und immer noch Probleme mit der Streaming-Geschwindigkeit auftreten, wenden Sie sich bitte an das ExpressVPN-Supportteam, und Ihnen steht rund um die Uhr innerhalb von Sekunden ein Ansprechpartner zur Verfügung. Ich bin mit dem vorgeschlagenen VPN-Server verbunden, kann mich aber nicht beim Streaming-Dienst anmelden! Machen Sie sich keine Sorgen! Die Serverauslastung ändert sich schnell (vor allem, wenn viele Menschen versuchen, bestimmte Ereignisse zu sehen), aber das ist genau der Grund, warum ExpressVPN Hochgeschwindigkeitsserver auf der ganzen Welt hat. Wenn Sie zum Beispiel versuchen, auf eine Seite in den USA oder Deutschland zuzugreifen, versuchen Sie, sich mit einem anderen Serverstandort in diesen Ländern zu verbinden. Wenn Sie versuchen, sich mit einem Land zu verbinden, in dem es nur einen Serverstandort gibt, sollten Sie als Erstes Ihre Standorteinstellungen überprüfen. Wenn Sie ein mobiles Gerät verwenden, trennen Sie die Verbindung zum VPN, deaktivieren Sie die Standortdienste und verbinden Sie sich dann erneut mit dem VPN. Sowohl auf Windows-Computern als auch auf Macs können Sie die Standortdienste im Menü Datenschutz und Sicherheit deaktivieren. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie jederzeit mit einem Mitglied unseres Supportteams sprechen, das rund um die Uhr per Live-Chat erreichbar ist. Welche anderen Streamingdienste kann ich mit ExpressVPN schauen? ExpressVPN funktioniert nahtlos mit allen beliebten Streaming-Apps aus aller Welt. Die Verwendung eines VPNs für Streaming gewährleistet, dass Sie sicher und mit unbegrenzter Bandbreite in blitzschnellem HD schauen, ohne Drosselung durch Ihren Internetanbieter (die gelegentlich die Geschwindigkeit verlangsamen kann). Wenn Sie Ihre Lieblingsmannschaft von überall aus sehen möchten – auch auf Reisen und in ungesicherten Netzwerken wie öffentlichem WLAN – ist ExpressVPN eine großartige Möglichkeit, Ihr Sport-Streamingerlebnis zu verbessern.