Geben Sie die IP-Adresse an, die in der Adressleiste Ihres Browsers angezeigt wird. Dadurch gelangen Sie auf den Bildschirm File Commander PC File Transfer . Doppelklicken Sie auf Internal storage und anschließend auf UPLOAD FILES .

Suchen Sie unter About nach Android TV OS build. Wählen Sie diese Option so lange aus, bis Sie die Nachricht „You are now a developer!“ sehen.