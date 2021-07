Das beste VPN fürs Gaming

Genießen Sie unbegrenzte Premium-Bandbreite. Minimieren Sie Ping und Lag mit mehr als 3.000 Servern an 160 Serverstandorten in 94 Ländern .

ExpressVPN funktioniert auch mit Streaming-Diensten wie Netflix , Disney+ und BBC iPlayer . In Ländern mit starker Zensur kann ein VPN Ihnen beim Freischalten von beliebten Webseiten wie YouTube und Google helfen. Es bietet also die schnellste, einfachste Möglichkeit, privat und sicher im Internet zu surfen.

Ja. Fortnite und andere Spiele können einzelne Spieler sperren, in der Regel weil sie gegen die Spielregeln verstoßen haben. Der Entwickler von Fortnite, Epic Games, macht das, indem er die mit diesen Spielern verbundenen IP-Adressen sperrt. Alle anderen, die diese IP-Adressen verwenden, werden ebenfalls gesperrt. Spieler, die von einer solchen IP-Sperre betroffen sind, können Fortnite weiterspielen, indem sie eine andere IP-Adresse verwenden. Das geht beispielsweise durch eine Verbindung mit einem VPN. Ein VPN gibt Ihnen eine neue IP-Adresse, so dass Sie anonymer sein, Zensur umgehen und wieder weiterspielen können.

Zusätzlich zum Schutz Ihrer Daten und Dateien innerhalb eines verschlüsselten Netzwerks schützt ExpressVPN Sie auch vor potenziellen DDoS-Angriffen (Distributed Denial of Service) beim Spielen. Sie können unser VPN auch nutzen, um die Ping-Zeiten zwischen verschiedenen Gaming-Servern zu senken, indem Sie sich mit Standorten verbinden, die näher an den Netzwerkhosts liegen.

Kürzere Verbindungswege zwischen Ihnen und Gaming-Servern können die Latenz und die Gesamtverzögerung senken. Dies bedeutet, dass Datenpakete schneller zwischen Ihrem Computer und dem Spielserver wechseln können, wodurch jede spürbare Verzögerung zwischen Ihren Aktionen und dem, was im Spiel passiert, reduziert wird – und Ihnen Vorteile verschafft. Normalerweise liefert die Verbindung mit dem VPN-Server, der dem Spielserver am nächsten liegt, die besten Ergebnisse.

Mit Schutz vor DDoS-Angriffen und geringeren Pingzeiten macht ExpressVPN es angenehmer, Ihre Lieblingsspiele zu spielen. Es funktioniert auf Computern, Smartphones, Tablets und Spielkonsolen über die App für Router. Testen Sie ExpressVPN auf Ihren Lieblingsgeräten, um u. a. diese beliebten Titel zu sehen: League of Legends, FIFA, Call of Duty: Warzone, Minecraft, Mobile Legends: Bang Bang und PUBG.

ExpressVPN bietet benutzerfreundliche Apps, um Ihr Gaming-Erlebnis auf zahlreichen gängigen Plattformen wie Windows , Android , Mac und iOS zu verbessern. Versuchen Sie es alternativ mit der ExpressVPN-App für kompatible Router , mit der Sie jedes Gerät in Ihrem Netz schützen können, eingeschlossen Spielkonsolen wie PlayStation und Xbox , auf denen ein VPN nicht direkt installiert werden kann. Wenn Sie eine Spielkonsole für Live- oder On-Demand-Videos verwenden, kann ExpressVPNs mitgelieferter MediaStreamer-Dienst Ihnen helfen, das zu entsperren, was Sie ohne Ladezeiten anschauen möchten. Er bietet jedoch nicht die Privatsphäre und andere Vorteile eines VPNs .

