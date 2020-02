Bill C-11 (Copyright Modernization Act)

Bill C-11 verpflichtet Internetanbieter dazu, an der Verfolgung ihrer eigenen Kunden mitzuwirken. Gemäß den neuen “Notice and Notice”-Bekanntmachungen, die im Januar 2015 in Kraft getreten sind, ist Ihr Internetanbieter bei Verdacht auf Verletzung des Copyrights verpflichtet mindestens Aufzeichnungen Ihrer Tätigkeiten der vergangenen sechs Monaten zu speichern, welche an Behörden weitergeleitet werden. Auch wenn das Gesetz lediglich die Verletzung des Copyrights bekämpfen soll, stellt Bill C-11 ein unglückliches Beispiel für die Überwachung durch die Regierung in Kanada dar.