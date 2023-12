Mit dem Beginn des Winters kehren auch die aufregenden Momente des Wintersports zurück. Vom Ski-Alpin-Live-Stream über Snowboardrennen bis hin zu Rodeln und natürlich Eislaufen sowie allem, was im Schnee und auf dem Eis möglich ist. Die neue Saison startet mit dem ersten Ski-Alpin-Rennen in Sölden, am 28. und 29. Oktober 2023.

Ski-Alpin-WM: So sehen Sie den Ski-Alpin-Live-Stream 2023/24

Sie können die Ski-Alpin-Weltmeisterschaft 2023/24 sicher und einfach im Live-Stream verfolgen:

Abonnieren Sie ExpressVPN . Verbinden Sie sich mit einem Server, der dem Dienst entspricht, den Sie sehen möchten, wie z. B. Deutschland für die ARD. Überprüfen Sie das Programm des Senders, den Sie sehen möchten. Genießen Sie die Show!

Sie können den Ski-Alpin-Live-Stream zwar ansehen, indem Sie sich mit einem VPN-Server in einem anderen Land als Ihrem eigenen verbinden, aber das kann gegen die Nutzungsbedingungen Ihres Streaming-Dienstes und gegen die von ExpressVPN verstoßen. ExpressVPN ist ein Tool für Sicherheit und Datenschutz und nicht für die Umgehung von Urheberrechten gedacht. Da wir nicht sehen oder kontrollieren können, was Sie machen, wenn Sie mit unserem VPN-Dienst verbunden sind, bitten wir Sie eingehend darum, die Unterhaltungsindustrie zu respektieren und die Nutzungsbedingungen einzuhalten.

So schauen Sie den Ski-Alpin-Live-Stream kostenlos

ARD & ZDF

Die ARD und das ZDF übertragen den Ski-Alpin-Live-Stream kostenlos. Beide Sender übertragen die Events in voller Länge, allerdings im Wechsel. Schauen Sie im jeweiligen Programm des Senders nach.

Warum benötigen Sie ein VPN, um den Ski-Alpin-Live-Stream anzusehen?

Um die Wintersportwettkämpfe in vollem Umfang genießen zu können, sollten Sie ExpressVPN in Ihr Arsenal aufnehmen. ExpressVPN bietet nicht nur Server in 105 Ländern auf der ganzen Welt, die alle für Geschwindigkeit und Sicherheit optimiert sind, sondern kann auch jedes Ereignis auf Computern, Smartphones und sogar Smart-TVs und Spielekonsolen übertragen. Sie können bis zu acht Geräte gleichzeitig verbinden und Ihre Lieblingsveranstaltungen in HD in hoher Geschwindigkeit genießen.

Das beste VPN für das sichere Streaming der Alpin-Ski-WM 2023/24

ExpressVPN ist das beste VPN, um die gesamte Alpine-Ski-WM 2023/24 sicher und zuverlässig zu streamen. Mit Next-Gen-10-Gbit/s-Servern an Standorten weltweit verpassen Sie keine Minute der Action. ExpressVPN bietet benutzerfreundliche Apps für Windows, Mac, Android und iOS sowie Plattformen, die von anderen VPN-Unternehmen nicht unterstützt werden, wie Linux, Android TV, Amazon Fire TV und Router, sowie Browser-Erweiterungen für Chrome, Firefox und Edge. Wenn Sie Unterstützung benötigen, bietet ExpressVPN einen rund um die Uhr verfügbaren Live-Chat-Support und eine risikofreie 30-Tage Geld-zurück-Garantie!

Hauptmerkmale:

Hochgeschwindigkeitsserver in 105 Ländern weltweit, alle für Geschwindigkeit und Sicherheit optimiert

Bis zu 8 gleichzeitige Verbindungen (bei einem Abonnement von 6 oder 12 Monaten)

5-Sterne-Support mit Live-Chat-Unterstützung rund um die Uhr

Strenge Datenschutzrichtlinie : keine Aktivitätsprotokolle und keine Verbindungsprotokolle

Umfassende Support-Website mit Artikeln zur selbstständigen Fehlerbehebung, hilfreichen Video-Tutorials und mehr

Die fortschrittlichste VPN-Servertechnologie der Branche, TrustedServer , löscht Daten bei jedem Neustart

Unser innovativer Erweiterter Schutz schützt Ihr Smartphone vor Malware und anderen verdächtigen Tracking-Apps

Unser VPN-Protokoll Lightway bietet höhere Geschwindigkeiten, Sicherheit und Zuverlässigkeit, insbesondere auf mobilen Geräten

Weitere Streaming-Plattformen für den Ski-Alpin-Live-Stream

DAZN

Preis: ab 10 EUR/Monat

Sie können Wintersportveranstaltungen wie die Ski-Alpin-WM im Live-Stream auf DAZN mit dem DAZN-WORLD-Abo verfolgen. Die DAZN-Mitgliedschaft ist auf Deutschland beschränkt und kann auch auf Reisen nicht geändert werden. Sie haben vollen Zugriff auf alle Live- und On-Demand-Inhalte. Sie können Ihr Abonnement jederzeit online kündigen.

Eurosport

Preis: ab 5 EUR/Monat

Eurosport bietet während des gesamten Winters Berichterstattung über die wichtigsten Skievents. Werfen Sie einen Blick auf das offizielle Programm von Eurosport Deutschland, um herauszufinden, wann die Veranstaltungen ausgestrahlt werden.

Sie möchten das Spektakel auf Ihrem Großbildschirm schauen? Erfahren Sie, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Fernseher verwenden können.

Wintersportveranstaltungskalender

Veranstaltung Datum Alpine-Ski-Weltmeisterschaft 2023/24 28. OKTOBER – 24. MÄRZ Snowboard-Meisterschaft 21. OKTOBER – 24. MÄRZ Rodel-Meisterschaft 1. DEZEMBER – 3. FEBRUAR

FAQ: Ski-Alpin-Live-Stream Wer überträgt die Ski-Alpin-WM? Ski- und andere Wintersportwettkämpfe werden kostenlos auf ARD und ZDF übertragen und einige Wettkämpfe werden auch auf DAZN und Eurosport zu sehen sein. Wie schnell ist Ski-Alpin? Während eines Abfahrtsrennens können die Skifahrer Geschwindigkeiten von mehr als 120 km/h erreichen. Aufgrund der aerodynamischen Anzüge kommt es zu Pfeifgeräuschen, was den Skifahrern witzige Namen wie „Flughörnchen“ einbringt.