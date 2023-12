In brief there are five different ways to stream sports on your TV with ExpressVPN:

-With the native app for a smart TV or streaming device

-By streaming on your computer and connecting to the TV with an HDMI cable

-By mirroring or casting wirelessly to your TV or streaming device from your computer or mobile device

-By connecting to an ExpressVPN-enabled router, which allows for unlimited devices and makes it super simple to connect to different server locations simultaneously

-With MediaStreamer, ExpressVPN’s solution for devices that cannot install a VPN, such as Apple TV or gaming consoles. MediaStreamer only needs to be set up once, although it does not provide the full security benefits of a VPN. (Note that by connecting your Apple TV or gaming console to a router, you can get the best of both worlds!)

For more information on all the ways to get ExpressVPN on your big-screen TV, click here or contact a 24/7 Support agent for step-by-step instructions.

Kurz gesagt gibt es fünf verschiedene Möglichkeiten, wie Sie mit ExpressVPN auf Ihrem Fernseher Sport streamen können:

– Mit der nativen App für ein Smart-TV oder ein Streaming-Gerät

– Indem Sie auf Ihrem Computer streamen und diesen über ein HDMI-Kabel an Ihren Fernseher anschließen

– Durch Spiegeln oder drahtloses Übertragen von Ihrem Computer oder Mobilgerät auf Ihren Fernseher

– Indem Sie sich mit einem ExpressVPN-fähigen Router verbinden, der eine unbegrenzte Anzahl von Geräten zulässt und die gleichzeitige Verbindung zu verschiedenen Serverstandorten vereinfacht

– Mit MediaStreamer, der Lösung von ExpressVPN für Geräte, auf denen kein VPN installiert werden kann, wie beispielsweise Apple TV und Spielkonsolen. MediaStreamer muss nur einmal eingerichtet werden, bietet jedoch nicht die vollständigen Sicherheitsvorteile eines VPNs. (Wenn Sie Ihr Apple TV oder Ihre Spielkonsole an einen Router anschließen, können Sie das Beste aus beiden Welten nutzen.)

Für weitere Informationen über alle Möglichkeiten, wie Sie ExpressVPN auf Ihrem Großbildfernseher nutzen können, klicken Sie hier oder kontaktieren Sie einen der rund um die Uhr verfügbaren Supportmitarbeiter für eine schrittweise Anleitung.