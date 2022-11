Das Spiel der Woche

Das Topspiel am 13. Spieltag (Samstag, 05.11.2022, 15.30 Uhr) dürfte FC Bayern München gegen SV Werder Bremen sein. Es ist das 111. Bundesliga-Duell zwischen den beiden Traditionsvereinen. In den letzten 25 Spielen konnte Bremen die Superstars aus München nicht besiegen. Am Dienstag, 8. November, wird sich zeigen, ob Bremen (derzeit Platz 7) wieder etwas von seinem alten Glanz zurückgewinnen und zumindest in Richtung der begehrten Champions-League-Ränge (1-4) vorstoßen kann.

Natürlich liegt unsere Aufmerksamkeit im Moment auf unseren lokalen Ligen, aber wie wir wissen, steht die Weltmeisterschaft 2022 in Katar vor der Tür. Aktuelle Informationen zu den besten Diensten und zum sicheren Streaming finden Sie auf unserer Seite zur Weltmeisterschaft.

Streamen Sie ausgewählte Spiele des DFB-Pokals live im Free-TV

Preis: Kostenlos

Sender: Prüfen Sie für den jeweiligen Spieltag.

Die deutschen Free-TV-Sender (z.B. ARD oder Sport1) übertragen in jeder Runde mindestens ein Spiel kostenlos live. Der Stream ist in deutscher Sprache.

Schauen Sie den Livestream der Bundesliga 2022/23 auf ESPN+

Preis: 10 USD/Monat oder 100 USD/Jahr

ESPN+ hat die US-Übertragungsrechte für die Bundesliga. ESPN+ gibt es auch im Paket mit Disney Plus und Hulu On-demand für 13 USD/Monat. Dieser Stream ist in englischer Sprache.

Sehen Sie die Bundesliga- und DFB-Pokal-Tore, Highlights und mehr auf YouTube

Schauen Sie sich die Action und die besten Tore aller Spiele auf den offiziellen YouTube-Kanälen der Bundesliga und von German Football an. Der German Football YouTube-Kanal bietet auch eine Live-Übertragung ausgewählter DFB-Pokal-Spiele.

Abonnieren Sie ExpressVPN . Verbinden Sie sich mit einem Serverstandort, an dem YouTube verfügbar ist. Gehen Sie auf den Bundesliga YouTube-Kanal oder den German Football YouTube-Kanal . Toooooooooor!

Hinweis: Um die Livestreams des German Football YouTube-Kanals aufzurufen, verbinden Sie sich mit einem Serverstandort in Großbritannien. Im Twitter-Konto The DFB-Pokal finden Sie weitere Informationen zu Spielen und Spielzeiten.

Streamen Sie den DFB-Pokal 2022/23 live auf ESPN

Preis: ab 25 USD/Monat

Sender: ESPN und ESPN 2

Schalten Sie ein, um die Bundesliga-Spiele live auf ESPN zu schauen. Sie können den ESPN-Stream mit kostenlosen Probeversionen von fuboTV, YouTube TV, Sling TV oder Hulu schauen. Dieser Stream ist in englischer Sprache.

