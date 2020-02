Du kan ikke gå online uden en offentlig IP adresse

For at bruge internettet skal alle forbundne enheder have en offentlig IP adresse. En IP adresse lader to enheder—senderen og modtageren af internetkommunikationer—finde og udveksle informationer med hinanden.

Det fungerer på en måde meget lig virkelighedens adressesystemer. Hvis du for eksempel abonnerer på et blad, skal bladudgiveren (senderen) have din adresse for at sende dig (modtageren) dine blade. Uden din adresse ved distributøren ikke, hvor bladet skal sendes hen.

Det samme gælder på internettet. Uden en IP-adresse kan to enheder ikke finde og udveksle informationer med hinanden.