Denne guide viser dig, hvordan du vælger den rigtige VPN-serverplacering i henhold til dine behov. ExpressVPN har tusindvis af servere på mange placeringer rundt om i verden. Se en komplet liste over VPN-serverplaceringer.

Få adgang til indhold som TV-programmer og film fra et bestemt land

Vigtigt: for at få VPN-serveranbefalinger om en bestemt streamingtjeneste.

For at se indhold, der kun er tilgængeligt i et bestemt land, skal du oprette forbindelse til en VPN-serverplacering i det pågældende land. Hvis der er mere end én VPN-serverplacering tilgængelig for det samme land, skal du vælge den, der er tættest på din fysiske placering.

Sådan opretter du forbindelse til en VPN-serverplacering:

Undgå censur, der hvor du befinder dig

Hvis du er i et land med censurpraksis, skal du bruge funktionen Smart Location i appen. Smart Location anbefaler automatisk den optimale placering for dig baseret på anonyme metrics såsom downloadhastighed, latenstid og afstand.

Lær, hvordan du opretter forbindelse til Smart Location.

Få en sikker og privat forbindelse

Brug appens Smart Location-funktion for at få en sikker og privat forbindelse. Funktionen anbefaler den hurtigste VPN-serverplacering for dig, valgt udfra anonyme data såsom downloadhastighed, latenstid og afstand.

Få de hurtigste downloadhastigheder

Der er flere faktorer i det at bestemme downloadhastigheder. For at finde den serverplacering der vil give dig de hurtigste downloadhastigheder, har du et par forskellige muligheder:

Vælg en VPN-serverplacering, der er tættest på din fysiske placering på listen Anbefalet serverplacering.

serverplacering. Brug funktionen Smart Location , som anbefaler den optimale placering for dig.

, som anbefaler den optimale placering for dig. Kør hastighedstesten i ExpressVPN-appen til Mac eller Windows. Opret forbindelse til serverplacering øverst på resultatlisten.

Vigtigt: Hvis den VPN-serverplacering, du har forbindelse til, er langsommere end forventet, kan du bruge denne : Hvis den VPN-serverplacering, du har forbindelse til, er langsommere end forventet, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning

Fejlfinding af problemer med min nuværende VPN-serverplacering

For andre problemer skal du følge de fejlfindingstrin, der er relevante for dig:

