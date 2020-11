VPN-protokoller: OpenVPN (TCP vs. UDP)

Forskellen mellem TCP og UDP

ExpressVPN's version af OpenVPN understøtter både UDP- og TCP-porte. I ExpressVPN-appen kaldes OpenVPN faktisk som “UDP” eller “TCP”, to internetprotokoller, der i høj grad kan påvirke ydeevnen.

Hvad er UDP?

UDP står for User Datagram Protocol. Selvom det kan konfigureres til at køre på en hvilken som helst port, kører OpenVPN bedst på en UDP-port. UDP tillader ikke modtageren at bekræfte modtagelsen af dataene eller bede om, at oplysninger sendes igen. Dette giver UDP mulighed for at etablere forbindelser og overføre data hurtigere. Din ExpressVPN-app vælger sandsynligvis UDP, når du bruger OpenVPN. Som standard oplever du hurtigere hastigheder end UDP. På upålidelige netværk kan du dog have en bedre oplevelse af at skifte til TCP.

Hvad is TCP?

TCP står for Transmission Control Protocol. I modsætning til UDP kontrollerer TCP omhyggeligt, om data modtages af modtageren i den rigtige form og rækkefølge og kan anmode om dem igen. Dette resulterer i øget pålidelighed på bekostning af ekstra forsinkelse.