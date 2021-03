VPN-protokoller: IKEv2

IKEv2 står for Internet Key Exchange version 2. Denne VPN-protokol kaldes også for IKEv2/IPsec, men da IKEv2 aldrig implementeres uden IPsec-krypteringslaget, forkortes det generelt til IKEv2. Det betragtes som mere letvægtigt og stabilt end OpenVPN, mens det bibeholdes en vis tilpasning. Men det er kun tilgængeligt via UDP, som er blokeret af nogle firewalls.

IKEv2 er en af de nyeste protokoller og har betydelige fordele, især dens hastighed. Det er velegnet til mobile enheder på tværs af alle platforme.

ExpressVPN anbefaler dig at bruge protokollerne OpenVPN og IKEv2. Mens L2TP/IPsec stadig tilbyder kryptering, kan der være måder for en hacker at dekryptere VPN-sessionen.