Aircoves højtydende CPU med quad-core muliggør downloadhastigheder på op til 1.200 Mbps over wi-fi og 1.000 Mbps over ethernet.

Nej, Aircove er en enkelt router, hvor al trådløs trafik og anmodninger sendes gennem ét adgangspunkt. Hvis du har et eksisterende mesh-system, kan Aircove tilsluttes til en af de noder med den højeste koncentration af enheder, som du ønsker at beskytte med en VPN.

Ja, hvis du vil have adgang til streamingindhold. Aircove leveres ikke med nogen streamingkonti, så hvis du ikke allerede har et abonnement på Netflix, HBO, Hulu, Prime Video eller nogen anden betalt streamingtjeneste, skal du tilmelde dig separat.

Ja, du skal bruge en internetudbyder for at oprette forbindelse til internettet. Din internetudbyder giver dit hjem adgang til internettet, mens Aircove distribuerer internetadgangen til alle dine tilsluttede enheder.

Ja. Selvom Aircove leveres med ExpressVPN forudinstalleret, skal du aktivere tjenesten med et løbende abonnement, hvis du vil have VPN-fordelene. Men selvom du ikke abonnerer på ExpressVPN, vil Aircove stadig give dig wi-fi- og netværksfunktioner, ligesom enhver anden router.

Aircove er kun tilgængelig i USA på nuværende tidspunkt, men vi arbejder på at gøre routeren tilgængelig i andre regioner så hurtigt som muligt. Hvis du er uden for USA, skal du bare tilmelde dig her , så giver vi dig besked, når routeren bliver tilgængelig i dit land. ExpressVPN kan også installeres på understøttede tredjepartsroutere , der er tilgængelige til salg andre steder.

Aircove er den første og eneste trådløse internetrouter på markedet, der er særligt udviklet til at oprette direkte forbindelse til ExpressVPN. Dette giver routeren mulighed for at levere VPN-funktionalitet til alle enheder, der opretter forbindelse til den.

Tryk eller træk og slip for at skifte din enheds placering på få sekunder.

Når det kommer til Aircove, kan alle komme igennem opsætningen – ikke kun teknologieksperten. Aktiveringen tager fem minutter. Når Aircove er aktiveret, kan du beskytte enhver enhed øjeblikkeligt ved at forbinde enheden til Aircoves wi-fi-netværk. Du behøver ikke at installere apps på nogen enheder.

^ Et aktivt ExpressVPN-abonnement, der sælges separat, er påkrævet for VPN-funktioner. Routeren vil stadig kunne udføre standardfunktionerne uden et abonnement.

Need help? Chat with us!