Hvorfor skulle jeg skjule min IP?

Din IP-adresse siger en masse om dig. Når du ikke skjuler din IP-adresse, afslører du nok mere, end du er klar over om hvor du er, din identitet og dine aktiviteter, hvilket lader andre parter kontrollere din online oplevelse.

Skjul min IP = Skjul min placering

IP-adresser er ofte tæt forbundet til en fysisk beliggenhed. Hvis nogen kender din offentlige IP-adresse kan de nemt gætte sig til, hvor du er lige nu.

Alt afhængigt af, hvem du er, kan dette enten være meget bekvemt eller meget farligt. Uanset hvad, så vil de fleste mennesker foretrække at have kontrollen over, hvem de afslører deres placering til og hvornår, og vil helst undgå, at dette bliver afsløret uden deres tilladelse.

ExpressVPN lader dig erstatte din IP-adresse med en sikker VPN-IP-adresse i enhver af 160 placeringer i 94 lande verden rundt, hvilket giver dig kontrollen tilbage.

Skjul min IP = Beskyt min identitet

Fordi hver enhed på internettet har en unik offentlig IP-adresse, kan den IP-adresse også bruges til at identificere den enhed, som så kan spores tilbage til en enkeltperson. Det gør det relativt nemt for en hjemmeside, service eller app at forbinde specifik internetaktivitet til en specifik person.

Det er meget bekvemt for folk og firmaer, der gerne vil have styr på dig, men det er ikke så godt for folk, der mener, at privatlivet bør være privat. Hvis du ikke har det godt med at lade tredjeparter vide, hvilke hjemmesider du besøger, hvad du downloader, og hvem du taler med, er du nødt til at skjule din IP.

Skjul min IP = Genopret min frihed

Det at kende din offentlige IP-adresse lader hjemmesider, apps og servicer styre din oplevelse alt efter hvor eller hvem de tror, du er. Men hvis du kan ændre din IP-adresse, kan du få lige den oplevelse du gerne vil have.

Andre parter langs din forbindelse, såsom din Wi-Fi netværksoperatør, internetudbyder eller endda regeringsorganer kan også bruge din IP adresse til at blokere, omdirigere og censurere din netaktivitet. At proxye din trafik igennem en VPN med en anden IP adresse lader dig besejre censur og genoprette din frihed.