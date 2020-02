2. Krypter din smartphone

Flere amerikanske byer har oplevet "epidemiske" niveauer af smartphonetyveri i senere år. Du kan være med til at gøre mobiltyveri mindre effektivt ved at kryptere din smartphone. Hvis du har en enhed med iOS 10 eller senere, er det så let som at sætte en kode at slå kryptering til. På en Android enhed er det lidt mindre ligetil at kryptere, men stadig tilrådeligt.