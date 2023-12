ExpressVPN iOS-app til iPhone: VPN-beskyttelse i din lomme

Verdens bedste smartphone har brug for verdens bedste VPN. Ikke nok med at ExpressVPN's iOS-app er hurtig, men den sørger også for, at du er beskyttet i 2023 og fremover.

Vælg mellem VPN-serverplaceringer rundt om i verden for at skjule din iPhone IP-adresse, fjerne blokeringen fra censurerede hjemmesider og beskytte dine data på usikre wi-fi-netværk, så din iPhone er sikker.

ExpressVPN er kompatibel med:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3., 2. og 1. generation), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN beskytter din iPhone via wi-fi, LTE/4G, 3G og alle mobile datamedier. Vælg mellem UDP-, TCP- og IKEv2-krypteringsprotokoller, eller lad VPN-appen til iPhone vælge, hvad der er bedst for dig.



Download ExpressVPN-appen til iOS i App Store, og få en gratis prøveperiode på syv dage: