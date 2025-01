ExpressVPN's databeskyttelsespolitik

ExpressVPN indsamler de Personoplysninger, du opgiver, når du opretter eller opdaterer en konto. Vi har brug for Personoplysninger som din e-mailadresse og betalingsoplysninger for at kunne levere vores Tjenester, sende dig e-mails, håndtere betalinger og tilhørende skatter, forebygge svindel, besvare supportforespørgsler og dele relevant information om din konto og/eller Tjenesterne.

De specifikke Personoplysninger, der indsamles, afhænger af den betalingsmetode, du vælger, og kan omfatte oplysninger som navn, faktureringsland, faktureringsadresse og/eller kreditkortnummer. Ved nogle betalingsmetoder kan du blive omdirigeret til eksterne hjemmesider, der drives af tredjepartsbetalingsudbydere (f.eks. PayPal, BitPay, Paymentwall, Stripe eller andre, afhængigt af din placering) for at gennemføre transaktionen. For at forstå, hvilke personoplysninger disse udbydere indsamler og gemmer, bedes du læse den respektive udbyders vilkår og databeskyttelsespolitik. Du kan også vælge at bruge betalingsmetoder som f.eks. Bitcoin til at abonnere på vores Tjenester for at minimere mængden af Personoplysninger, du sender til os. Derudover samarbejder vi også med betroede partnere for at forenkle loginprocessen, opdage falske tilmeldinger, forhindre kontokapring og til at optimere vores markedsføringsindsats. Disse partnere kan få adgang til bruger-IP-adresser, men disse gemmes altid adskilt fra systemer, der ikke er relateret til disse formål. De kan aldrig knyttes til en brugers onlineadfærd, da vi ikke indsamler oplysninger om den slags adfærd indsamles.

ExpressVPN bruger din e-mailadresse til følgende formål:

At give dig adgang til vores Tjenester, herunder ved at sende e-mails til nulstilling af adgangskoder eller bekræftelse.

At sende e-mails relateret til dine betalingstransaktioner.

At sende dig opdateringer og meddelelser.

At kommunikere med dig om din konto eller til at besvare dine henvendelser.

To send marketing information, such as offers, surveys, invitations, and content about other matters in connection with ExpressVPN that we believe may be of interest to you (?Markedsføringsmails?). You may choose to not receive Marketing Emails by following the unsubscribe procedure described in these emails.

ExpressVPN anvender kun dine Personoplysninger til de formål, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik, og vi sælger eller leaser ikke dine personoplysninger til tredjeparter. Vi indsamler og behandler dine Personoplysninger med et legitimt formål i henhold til gældende lovgivning, mere specifikt for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig (dvs. i henhold til aftalen mellem dig og ExpressVPN).

Any personal information associated with ExpressVPN accounts is controlled only by ExpressVPN, including being stored on systems, servers, and services owned or leased by ExpressVPN and its subsidiaries. In the limited circumstances where this data may need to be processed by other related entities, it may be shared only when required, and for the duration required, for processing solely related to the purposes and legitimate interests outlined in this Privacy Policy, while ensuring at all times the same data protection standards. For avoidance of doubt, these circumstances do not include any situations where control of personal information of ExpressVPN users will be transferred to any other related entities, including but not limited to our ultimate holding company, Kape Technologies PLC, for any duration of time.

Transaktionskommunikation

Vi kan sende dig begrænset transaktionskommunikation i forbindelse med din konto og dine transaktioner med os. Denne kommunikation omfatter, men er ikke begrænset til, ordrebekræftelser, meddelelser om fornyelse og varslinger om prisændringer. Den form for kommunikation er nødvendig for at opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser og til juridiske formål, herunder beskyttelse mod eventuelle krav.

Vi opbevarer de data, der er knyttet til den form for kommunikation, i en periode på ti (10) år for at sikre overholdelse af lovmæssige krav og for at beskytte vores interesser. Vi sikrer, at den form for kommunikation holdes på et minimum og kun sendes, når det er nødvendigt for at opretholde gennemsigtighed og sikre overholdelse af gældende lovgivning. Din fortsatte brug af vores tjenester betragtes som dit samtykke til at modtage denne form for kommunikation.