Den bedste anonyme VPN-beskyttelse

ExpressVPN tager dit privatliv alvorligt.

Vores forpligtelse til dit privatliv betyder, at vi aldrig beholder følsomme informationer og eliminerer både aktivitetslogge og forbindelseslogge. Vores systemer er bygget omkring IKKE at vide, hvordan kunder bruger vores servicer. ExpressVPN kan ikke besvare spørgsmål som “Hvilke brugere var forbundet til en given IP adresse på et bestemt tidspunkt?” eller “Hvilke brugere fik adgang til en bestemt hjemmeside?", fordi vi simpelthen aldrig har disse følsomme oplysninger.

Andre VPN-udbydere påstår, at de har “ingen logge” i deres fortrolighedspolitik uden at gå i detaljer. Ved de om det lykkes for deres kunder at bruge deres apps? Kan de begrænse samtidig brug fra mere end fem enheder?

Hvis en udbyder påstår, at de “ikke ved noget” men ikke vil besvare simple spørgsmål om hvad de specifikt ved og ikke ved, så vil det rimeligt at stille spørgsmål ved deres påstande om “ingen logge”. Desværre mangler de fleste udbydere gennemsigtighed når det kommer til hvad der er vigtigst for VPN-brugere: dit privatliv.