Denne artikel forklarer hvad virtuelle serverplaceringer er og hvorfor ExpressVPN bruger dem.

Hvad er en virtuel serverplacering?

Ved langt de fleste ExpressVPN placeringer, den fysiske server og den registrerede IP-adresse er i det samme land. Vi har et kæmpe fodaftryk der fysisk dækker alle kontinenterne (undtagen Antarktis). Vi har investeret i at bygge et netværk med servere i dele af verden hvor båndbredde er dyrt, inklusive Australien, Japan, Indien og Brasilien.

For under 3% af ExpressVPNs servere matcher den registrerede IP-adresse det land du har valgt at oprette forbindelse til, imens serveren fysisk befinder sig i et andet land, som regel i nærheden. Disse kaldes virtuelle serverplaceringer, og de hjælper med at sikre at din forbindelse er hurtig, sikker og pålidelig.

For eksempel, hvis du vælger at bruge ExpressVPN til at oprette forbindelse til Indonesien, så vil din netværkstrafik blive routet igennem en server i Singapore og tildelt en indonesisk IP-adresse så din trafik ser ud som om den kommer fra Indonesien.

Hvorfor bruger ExpressVPN virtuelle placeringer?

ExpressVPN har høje standarder for sine servere, for at sikre at du kan oprette forbindelse sikkert, pålideligt og hurtigt. I nogle lande kan det være svært at finde servere der opfylder disse krav. Virtuelle serverplaceringer gør det muligt for dig at oprette forbindelse til sådanne lande, imens du stadig får den forbindelseskvalitet du forventer fra ExpressVPN.

Liste over virtuelle serverplaceringer

Medmindre det står på den ovenstående liste, så befinder alle ExpressVPN serverplaceringer sig fysisk i det nævnte land.

Hvordan ved jeg hvilken serverplacering jeg skal oprette forbindelse til?

Se venligst denne guide til at vælge serverplaceringer.

Se venligst denne guide til at vælge serverplaceringer.

