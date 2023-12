Hvad kan en VPN tilbyde mig?

En VPN er software, der giver dig bedre databeskyttelse online ved hjælp af stærk kryptering. Når du forbinder til ExpressVPN på din enhed, er al din internettrafik krypteret. Det betyder, at det udelukkende er den tilsigtede modtager, der kan læse den. Du beskytter din aktivitet fra tredjeparter som f.eks. internetudbyder, regeringer og endda hackere.

Den anden store fordel ved at bruge en VPN er, at den giver dig mulighed for at ændre din IP-adresse. Din rigtige IP er skjult, og du får i stedet en IP-adresse, der tilhører VPN-virksomheden. Det gør det sværere for websteder at spore din aktivitet tilbage til dig, og det kan samtidig få det til at se ud som om, at du befinder dig et andet sted end din faktiske placering.

Da du har mulighed for at ændre din virtuelle placering, giver en VPN dig også adgang til indhold, du ellers ikke ville have adgang til. Det gælder bl.a. på websteder og tjenester, der er censureret i dit land eller blokeret af wi-fi-netværket på din skole eller arbejdsplads.