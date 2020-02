×

For din sikkerheds skyld kræver vores behandlingsserver, at du indtaster dit korts sikkerhedsnummer, hvis det findes. Sikkerhedsnummeret er et tre- eller firecifret tal på dit kort.

Visa, Mastercard eller Discover: Den tre-cifrede kode kan findes på bagsiden af dit kort, til højre for dit kortnummer (se herunder).

American Express: Den fire-cifrede kode er på forsiden af dit kort, øverst til venstre eller højre for dit kortnummer (se herunder).

Hvis ikke dit kort har et sikkerhedsnummer, så prøv med et andet kort, eller indtast tallet 000.