Omfattende serverplaceringer

Vi har mange og varierede serverplaceringer fordelt i 105 forskellige lande, og der er flere på vej. Det betyder, at du kan finde den, der passer til netop dine behov, uanset om du vil bruge den til at besøge en hjemmeside, der er begrænset til bestemte regioner, eller til at beskytte din brug af nettet, samtidig med at det stadig ser ud til, at du befinder dig i dit eget land.

10 Gbps-servere for en hurtigere tjeneste

En VPN-server skal kunne håndtere trafik fra flere brugere med forskellige krav, og derfor er båndbredde utrolig vigtigt. Båndbredde er den samlede mængde data, som en server kan sende hvert sekund. For vores servere er det 10 Gbps – 10 Gigabit (10 milliarder bits) pr. sekund – som kan håndtere mere trafik med mindre trængsel og dermed give bedre hastigheder.

Serverteknologi, der er designet til at holde dig privat

Vi gemmer ikke logfiler over vores brugeres internetaktivitet og har designet vores serversystem til netop dette formål. Vi kalder det TrustedServer – et system, der aldrig gemmer data på harddisken og som kun bruger RAM. På den måde slettes alle data, når systemet genstartes, i tilfælde af at personlige data ved et uheld gemmes på en server. Læs meget mere om TrustedServer, som er blevet uafhængigt revideret.