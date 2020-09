Find dig ikke i britisk regeringsovervågning og dataindsamling med en VPN!

En VPN hjælper dig med at omgås the Snooper’s Charter ved at skjule din internetaktivitet fra din internetudbyder så de ikke kan logge dine online aktiviteter. For en endnu stærkere løsning imod snoops, få en VPN router for at beskytte alle dine enheder derhjemme.

The Snoopers Charter giver efterretningstjenester, politiet og andre regeringsorganer en adgang til din internetkommunikation uden fortilfælde—uden en dommerkendelse. Disse agenturer inkluderer the Department of Health, the Gambling Commission og the Department of Transport.

Disse nyligt udvidede overvågningsbeføjelser fratager dig retten til privatliv. Tag dit privatliv tilbage med en VPN.