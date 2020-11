TrustedServer-sikkerhed: Kun med ExpressVPN

Problemet med traditionelle servere

Den typiske måde at køre servere på afhænger af harddrev, som gemmer alle data, indtil de slettes og overskrives. Dette skaber risikoen for at servere uvilligt kunne indeholde følsomme oplysninger. Disse data kunne være i farezonen, hvis en tredjepart hackede eller overtog serveren. Eller endnu værre: Hackere, der overkommer serverens forsvar, kunne være i stand til at installere en bagdør, der bliver der for altid.