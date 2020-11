Hvilken VPN-protokol er bedst?

Hvilken VPN-protokol skal jeg bruge?

Hvis du bruger ExpressVPN, så er det ikke dig, der vælger som standard: Vælg bare Automatisk, og lad appen vælge den bedste protokol til din situation. Men hvis du har særlige omstændigheder og ønsker for at vælge din protokol manuelt, er her en hurtig overblik over, hvornår du skal bruge hver enkelt:

OpenVPN: Utroligt hurtig, robust og sikker. Fungerer på alle enheder og platforme uden at svække sved. Den eneste lille ulempe er, at manuel konfiguration er kedelig og ubehagelig. Brug generelt OpenVPN-protokollen, når den er tilgængelig.

L2TP/IPsec: Super VPN-løsning, der er let at konfigurere og bruges vidt i VPN-landskabet. Den har mere avancerede sikkerhedsfunktioner sammenlignet med PPTP, men det kan kæmpe for at undgå nogle firewalls. Vælg L2TP, når OpenVPN ikke er tilgængelig.

IKEv2: Mest egnet til mobile enheder, især hvis du bruger en BlackBerry. Er stabil, hurtig og sikker. Et solidt alternativ til OpenVPN.

PPTP: Den ældste VPN-protokol, der bruges i dag, men også den mest dårligt konfigurerede. Tilbyder førsteklasses hastighed, men utrolig slap sikkerhed og er sandsynligvis kompromitteret af statslige aktører. Undgå PPTP.

WireGuard: Langsomt får trækkraft blandt kommercielle VPN-tjenester til forbrugere, er denne magre protokol stadig under aktiv udvikling og mangler i øjeblikket tilliden til OpenVPN-pakken.

SSTP: Fungerer kun på Microsoft-enheder. Anses for at være sikker og hurtig, men dens ejerskab rejser nogle spørgsmål.