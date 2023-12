At have en VPN på dit Apple TV har masser af fordele, som ikke mindst omfatter at kunne streame det, du vil, i ultrahurtig HD uden indholdsbaserede begrænsninger fra din internetudbyder. Vi sikret, at ExpressVPN er kompatibel med mange forskellige tjenester rundt om i verden, fordi vi mener, at du aldrig skal ofre dit privatliv og din sikkerhed, bare fordi du streamer. Så hvis du ønsker at forbedre din Apple TV-oplevelse, kan en VPN helt sikkert opnå det.