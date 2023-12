Sikkerhed er vores første prioritet hos ExpressVPN. Vi sigter ikke kun efter at designe vores apps og systemer til at tilbyde et højt niveau af databeskyttelse og sikkerhed, men vi benytter også regelmæssige uafhængige revideringer til at validere vores sikkerhedskrav. Det er en af de bedste måder for vores brugere at vide, om de kan stole på, at vores tjenester holder dem beskyttede. Se den fulde liste over revideringer, og læs de fulde rapporter.