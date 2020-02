Bill C-11 (the Copyright Modernization Act)

Bill C-11 tvang internetudbydere til at deltage i forfølgelsen af deres egne kunder. Under de nye “Notice and Notice” bestemmelser, indført i januar 2015, hvis du bliver anklaget for at krænke ophavsretten er din internetudbyder tvunget til at gemme logge over din aktivitet i mindst seks måneder, som derefter overgives til autoriteterne. Selvom den kun er beregnet til at bekæmpe krænkelser af ophavsretten, sætter Bill C-11 en kedelig præcedens for regeringsovervågning i Canada.