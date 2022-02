Threat Manager: Blokér app-trackere med ét klik

Har du nogensinde bemærket, at du begynder at se masser af relaterede annoncer efter at have brugt en app eller en hjemmeside? Det skyldes, at forskellige onlinetjenester – især apps – registrerer og deler din aktivitet med tredjepartsvirksomheder. Disse indsamlede oplysninger bruges derefter til at vise dig mere målrettede annoncer og indhold, og hele denne proces sker normalt uden din viden eller dit samtykke.

Mange populære webbrowsere indeholder nu funktioner, der begrænser de tredjepartsvirksomheder, som hjemmesider kan kommunikere med, hvilket reducerer mængden af uautoriseret deling. Dette dækker dog ikke alle browsere og gælder ofte ikke for apps – hvilket er der, hvor Threat Manager kommer ind i billedet.