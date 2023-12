Vi fraråder at bruge en gratis VPN til dit Android TV. Det er selvfølgelig er ikke alle gratis VPN’er, der er problematiske, men du skal være opmærksom på, at gratis VPN-udbydere er er nødt til at tjene deres penge på andre måder for at kunne holde deres tjeneste kørende.

En gratis VPN til Android TV kan gøre følgende for at tjene penge på din internettrafik, uden du er klar over det:

Injicere målrettede reklamer og spam i din browser

Logge din browserhistorik og sælge den til annoncører

Registrere dine brugernavne, adgangskoder og bankoplysninger

Stjæle din båndbredde

Derfor anbefaler vi, at du bruger en betalt VPN som ExpressVPN. Der findes ingen gratis VPN, der kan hamle op med ExpressVPN’s hastighed, sikkerhed og servicekvalitet.