Anonym webbrowsing: Hvordan du surfer i fuldstænding anonymitet

Anonyme browsing-begrænsninger

Men der er et par begrænsninger, når det kommer til anonym surfing.

En ting er, at selv de bedste VPN forbindelser somme tider kan blive tabt når din computer sover, elektriciteten flimrer, eller du skifter Wi-Fi netværk. ExpressVPN’s Network Lock Kill Switch er der for at beskytte dig når som helst det måtte ske, ved at blokere alt din internettrafik, indtil din VPN-forbindelse er tilbage på plads igen.

For flere råd om at holde dig anonym online, inklusive at logge ud af eller slette dine online kontoer, undgå trackere, og at bruge værktøjer som Tor, kan du tjekke vores guides til privatliv.