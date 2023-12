ExpressVPN ændrer øjeblikkeligt din Fire Sticks IP-adresse for at matche det land, du vælger, hvilket sikrer din forbindelse og giver dig mulighed for at streame med ekstra privatliv.

Brugen af en VPN hjælper dig også med at omgå indholdsbaseret begrænsning fra din internetudbyder. Stream i 4K HD med den hurtigste VPN til Fire Stick – vores globale højhastighedsservere på 105 steder giver dig det indhold, du elsker, med den hastighed, du har brug for. Du kan endda vælge mellem forskellige protokolmuligheder til streaming såsom Lightway UDP og TPC eller OpenVPN, eller bare lad appen vælge den, der er bedst for dig.

Hvis du vil streame indhold fra et bestemt land, skal du sørge for, at din Fire-enheds landeindstillinger matcher VPN-serverplaceringen.