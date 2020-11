Lightway: En moderne VPN-protokol fra ExpressVPN

Hvad er Lightway?

Lightway er ExpressVPNs banebrydende nye VPN-protokol, der er bygget til en verden, der altid er online. Det gør din VPN-oplevelse hurtigere, mere sikker og mere pålidelig end nogensinde. Lightway er designet til at være let på benene, det er hurtigere, bruger mindre batteri og er lettere at kontrollere og vedligeholde.

En VPN-protokol danner grundlaget for en VPN-tjeneste, der former alle aspekter af din oplevelse. De fleste udbydere bruger de samme standardprotokoller, men nu har ExpressVPN lavet sin egen: Lightway.