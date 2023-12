Sådan vælger du en VPN-router

Her er fire ting, du bør overveje, når du vælger en VPN-router:

1. VPN-kompatibilitet. Hvis du køber en ny router og har planer om at installere VPN-software på den, skal du sørge for at vælge en router, der er kompatibel med din foretrukne VPN.

2. Nem opsætning. Du kan købe en router og konfigurere den manuelt, eller du kan købe en router, der er forudkonfigureret med en VPN for at slippe for besværet med at konfigurere den selv. Vi har designet ExpressVPN Aircove til at være nem at bruge fra det øjeblik, du pakker den ud af boksen.

3. Hastighed og dækning. Jo nyere din wi-fi-teknologi er, jo bedre hastigheder og dækning får du. Nyere routere tilbyder også dual bands på 2,4 Ghz og 5 Ghz, hvilket giver dig mere fleksibilitet.

4. VPN-funktioner. Hvis du køber en router med en forudinstalleret VPN, skal du kigge på VPN-tjenestens funktioner. Med Aircove får du bl.a. annonceblokering, forældrekontrol og muligheden for at oprette forbindelse til flere placeringer på den samme router. Derudover får du også den samme stærke kryptering og kundesupport, som ExpressVPN er kendt for.