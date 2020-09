Stå opp mot britiske myndigheters overvåking og datainnsamling med et VPN!

Et VPN hjelper deg med å overvinne Snooper’s Charter ved å skjule internettaktiviteten din for nettleverandøren din, så de ikke kan logge det du gjør på nett. For en enda sterkere beskyttelse mot snokere, kan du skaffe en VPN-ruter for å beskytte alle enhetene i hjemmet ditt.

Snoopers Charter gir etterretningstjenester, politimyndigheter og andre regjeringsorganer uhindret tilgang til opplysninger om internettkommunikasjonen din, uten en fullmakt. Disse regjeringsorganene inkluderer Department of Health, Gambling Commission og Department of Transport.

Disse nylig utvidede overvåkningsrettighetene frarøver deg retten til et privatliv. Ta personvernet ditt tilbake med et VPN.