Vi fraråder å bruke et gratis VPN for Android TV. Selvfølgelig er ikke alle gratis VPN problematiske, men hvis et VPN ikke belaster deg et gebyr, vær oppmerksom på at VPN-et må bruke andre måter for å tjene penger til å drive tjenesten.

En gratis VPN for Android TV kan gjøre følgende for å tjene penger på internettrafikken din uten at du vet det:

Injisere målrettede annonser og spam i nettleseren din

Logge nettleserloggen din og selge den til annonsører

Lagre brukernavn, passord og bankdetaljer

Stjele båndbredden din

Det er derfor vi anbefaler at du bruker et betalt VPN, for eksempel ExpressVPN. Det er ingen gratis VPN som kan matche ExpressVPNs hastighet, sikkerhet og tjenestekvalitet.