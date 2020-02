4 Krypter alt

Problem

Gratis offentlig Wi-Fi er farlig. Det er alt for enkelt for en hacker på det samme nettverket å lese dine personlige data.

Løsning

Et VPN krypterer hele internettilkoblingen din for å beskytte all din kommunikasjon, selv over usikrede nettverk.

Prøv det

Neste gang du er på en kafé eller en flyplass, slå på VPN når du kobler til gratis offentlig Wi-Fi.

Les mer