VPN-protokoller: IKEv2

IKEv2 står for «Internet Key Exchange Version 2». Denne VPN-protokollen blir også referert til som IKEv2/IPsec, men ettersom IKEv2 aldri implementeres uten krypteringslaget IPsec, blir den generelt forkortet til bare IKEv2. Den regnes som lettere og mer stabil enn OpenVPN, samtidig som den beholder noen muligheter for tilpassing. Den er imidlertid bare tilgjengelig over UDP, som er blokkert av noen brannmurer.

IKEv2 er en av de nyeste protokollene og har betydelige styrker, spesielt dens hastighet. Protokollen passer ypperlig for mobilenheter på alle plattformer.

ExpressVPN anbefaler deg å bruke protokollene OpenVPN og IKEv2. Mens L2TP/IPsec fremdeles tilbyr kryptering, kan det være måter for en angriper å dekryptere VPN-økten på.