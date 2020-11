Hvilken VPN-protokoll er best?

Hva er VPN-protokoller?

La oss starte med det grunnleggende. VPN står for virtuelt privat nettverk, som er en sikker tunnel mellom to eller flere enheter. Når du bruker et VPN, er du koblet til internett gjennom en server som funker som et mellomledd, som driftes av VPN-leverandøren (f.eks. ExpressVPN).

Sikkerheten på tilkoblingen din styres av VPN-protokollen, som er et sett med instruksjoner som definerer hvordan to enheter snakker med hverandre. Ulike protokoller bruker ulike krypteringsstandarder og autentiseringsmetoder, noe som gir ulike nivåer av hastighet og sikkerhet for VPN-brukere.

Protokoller bestemmer hvilken krypteringsalgoritme som skal brukes, hvordan krypteringsnøkler etableres og verifiseres, og hvordan håndtere potensielle feil. VPN-protokoller kan være designet til å rute alle dataene dine gjennom denne krypterte tunnelen, eller som i tilfeller med HTTP-proxyer – å bare rute nettrafikken din.