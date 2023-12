ExpressVPN endrer umiddelbart IP-adressen til Fire Stick for å matche det landet du velger, og sikrer tilkoblingen din og lar deg strømme med ekstra personvern.

Ved å bruke et VPN kan du også omgå innholdsbasert struping fra internettleverandøren din. Strøm i 4K HD med det raskeste VPN-et for Fire Stick – våre globale høyhastighetsservere på 105 lokasjoner gir deg innholdet du elsker med den hastigheten du trenger. Du kan til og med velge mellom forskjellige protokollalternativer for strømming som Lightway UDP og TCP, samt OpenVPN – eller ganske enkelt la appen velge det som er best for deg.

Hvis du vil strømme innhold fra et spesifikt land, sørg for at Fire-enhetens innstillinger for land samsvarer med den tilsvarende VPN-serverlokasjonen.