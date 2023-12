Hva er et VPN og hvordan funker det?

Et VPN, eller et virtuelt privat nettverk, er en sikker tunnel mellom deg og internett. Når du kobler til et VPN, sendes trafikken din gjennom en kryptert tunnel som beskytter den fra internettleverandøren din, myndigheter og potensielle hackere.

Når du bruker et VPN for å koble til internett, etablerer VPN-appen på enheten din (også kjent som en VPN-klient) en sikker tilkobling til en vpn-server. Å være nær VPN-serverne våre forbedrer ytelsen, dette er grunnen til at vårt servernettverk inkludert servere i Norge er så relevant. Hvis personvern og sikkerhet er viktig for deg, kan du ha et VPN kjørende i bakgrunnen hver gang du bruker internett.