Hvordan endre din IP-adresse

og skjule din lokasjon

Det er veldig enkelt å skjule eller endre din IP-adresse. Alt du trenger er et VPN (virtual private network).

Et VPN vil bytte din IP-adresse ved å virtuelt plassere deg på et annet sted. Når du bruker et VPN blir internettrafikken din rutet gjennom en kryptert tunnel så ingen, inkludert din nettleverandør, kan se hva du ser på, eller hvor du ser fra.

Et VPN vil få det til å se ut som at du er på det samme stedet som server-lokasjonen. For eksempel, hvis du er i USA, men kobler til en VPN-lokasjon i Storbritannia, vil det se ut som at du er i Storbritannia.