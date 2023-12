ExpressVPN iOS-app for iPhone: VPN-beskyttelse i lomma

Verdens beste smarttelefon trenger verdens beste VPN. ExpressVPN sørger for at du er sikker i 2023 og utover.

Velg fra VPN-serverlokasjoner verden rundt for å skjule din iPhones IP-adresse, fjerne blokkeringen av sensurerte nettsteder og beskytte dine data på usikre Wi-Fi-nettverk for å passe på at iPhonen din er sikret.

ExpressVPNs iOS-app er kompatibel med:

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone SE (3rd, 2nd, and 1st generation), iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus

ExpressVPN beskytter din iPhone over Wi-Fi, LTE/4G, 3G og alle mobildataleverandører. Velg mellom UDP-, TCP- og IKEv2-krypteringprotokoller, eller la appen velge hva som er best for deg.

Last ned ExpressVPN-appen for iOS i App Store for en gratis syv-dagers prøveperiode: